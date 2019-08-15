Двоє мешканців Луганщини незаконно перевозили пасажирів в ОРДЛО



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Нелегальний бізнес організували двоє мешканців Кадіївки - колишній Стаханов Фото: СБУ

Автобуси з пасажирами прямували до РФ через тимчасово неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону та в’їжджали в Україну через пункти пропуску

Служба безпеки блокувала незаконні пасажирські перевезення з тимчасово окупованих районів Луганської області на підконтрольну Україні територію і в зворотному напрямку. Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook у четвер, 15 серпня.

Нелегальний бізнес організували двоє мешканців Кадіївки (колишній Стаханов), які мали українські дозвільні документи для здійснення міжнародних перевезень з безстроковим терміном дії. Пізніше ділки зареєструвалися як об'єкти господарювання в так званій «ЛНР», де платили «податки і збори».

Для здійснення незаконних перевезень вони залучили вісьмох жителів Кадіївки і Харкова як водіїв. Автобуси з пасажирами прямували в РФ через тимчасово неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону через пункти пропуску.

Під час санкціонованих слідчих дій в Харкові у житлових приміщеннях і транспортних засобах фігурантів провадження правоохоронці вилучили документи та інші речові докази протиправної діяльності.

Двом організаторам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, а також накладено арешт на транспортний засіб.

Фігурантам справи обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб. Тривають невідкладні слідчі дії.