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    Двоє мешканців Луганщини незаконно перевозили пасажирів в ОРДЛО

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    <span>Нелегальний бізнес організували двоє мешканців Кадіївки - колишній Стаханов&nbsp;</span> - Двоє мешканців Луганщини незаконно перевозили пасажирів в ОРДЛО
    Нелегальний бізнес організували двоє мешканців Кадіївки - колишній Стаханов 
    Фото: СБУ

    Автобуси з пасажирами прямували до РФ через тимчасово неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону та в’їжджали в Україну через пункти пропуску

    Служба безпеки блокувала незаконні пасажирські перевезення з тимчасово окупованих районів Луганської області на підконтрольну Україні територію і в зворотному напрямку. Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook у четвер, 15 серпня.

    Нелегальний бізнес організували двоє мешканців Кадіївки (колишній Стаханов), які мали українські дозвільні документи для здійснення міжнародних перевезень з безстроковим терміном дії. Пізніше ділки зареєструвалися як об'єкти господарювання в так званій «ЛНР», де платили «податки і збори».

    Для здійснення незаконних перевезень вони залучили вісьмох жителів Кадіївки і Харкова як водіїв. Автобуси з пасажирами прямували в РФ через тимчасово неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону через пункти пропуску.

    Під час санкціонованих слідчих дій в Харкові у житлових приміщеннях і транспортних засобах фігурантів провадження правоохоронці вилучили документи та інші речові докази протиправної діяльності.

    Двом організаторам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, а також накладено арешт на транспортний засіб.

    Фігурантам справи обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб. Тривають невідкладні слідчі дії.

     

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