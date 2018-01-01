Двоє п’яних братів у Святвечір жорстоко вбили чоловіка, до якого прийшли в гості

На Харківщині чоловіка забили до смерті

В Харківській області, під час святкування двоє братів забили до смерті хазяїна будинку. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в Харківській області. За словами правоохоронців, 7 січня близько 00:31 до чергової частини надійшло повідомлення від 43-річної жительки селища Безлюдівка. Жінка повідомила про те, що за місцем



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Поліцейські затримали зловмисників, причетних до вбивства

На Харківщині чоловіка забили до смерті

В Харківській області, під час святкування двоє братів забили до смерті хазяїна будинку. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в Харківській області.

За словами правоохоронців, 7 січня близько 00:31 до чергової частини надійшло повідомлення від 43-річної жительки селища Безлюдівка. Жінка повідомила про те, що за місцем проживання малознайомі чоловіки побили до смерті її співмешканця.

«За вказаною адресою негайно виїхали керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські з’ясували, що у Святвечір чоловіки розпивали спиртні напої за місцем мешкання загиблого. Між господарем та гостями виникла сварка, в результаті чого підозрювані нанесли хазяїну домоволодіння удари руками та ногами по голові та тулубу. Від отриманих травм 43-річний чоловік помер на місці події», - розповіли в прес-службі.

В ході проведення оперативних заходів поліцейські затримали зловмисників, причетних до скоєння злочину. Ними виявилися 19 та 33-річні рідні брати, які мешкають у селищі Безлюдівка.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. На даний час зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Слідство триває.