Двоє суддів у справі Семенченка взяли самовідвід

Засідання суду перенесли

Засідання апеляційного суду щодо зміни запобіжного заходу екснардепу Семену Семенченку не відбулося через самовідвід суддів.

Про це сам Семенченко повідомив у Facebook.

За його словами, засідання перенесли.

Як відомо, у травні Печерський районний суд Києва продовжив слідство у справі, де фігурує колишній народний депутат Семен Семенченко, ще на пів року.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва увечері 26 березня обрав для ексдепутата Семенченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців без права внесення застави.

Нагадаємо, Семенченко знаходиться під вартою, суд відмовив йому в можливості виходу під заставу.

У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній. Його компанія «Донбас Корп.» діяла під прикриттям охоронної фірми.

Семенченку оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.