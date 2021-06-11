  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Двоє суддів у справі Семенченка взяли самовідвід

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Семен Семенченко у суді - Двоє суддів у справі Семенченка взяли самовідвід

    Семен Семенченко у суді

    Фото з Facebook екснардепа

    Засідання суду перенесли

    Засідання апеляційного суду щодо зміни запобіжного заходу екснардепу Семену Семенченку не відбулося через самовідвід суддів.

    Про це сам Семенченко повідомив у Facebook.

    За його словами, засідання перенесли.

    Як відомо, у травні Печерський районний суд Києва продовжив слідство у справі, де фігурує колишній народний депутат Семен Семенченко, ще на пів року.

    Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва увечері 26 березня обрав для ексдепутата Семенченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців без права внесення застави.

    Нагадаємо, Семенченко знаходиться під вартою, суд відмовив йому в можливості виходу під заставу.

    У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній. Його компанія «Донбас Корп.» діяла під прикриттям охоронної фірми.

    Семенченку оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.

    Теги: суд депутат Семен Семенченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Двоє суддів у справі Семенченка взяли самовідвід