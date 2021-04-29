Суд залишив Семенченка під вартою без можливості внесення застави

Суд відхилив клопотання захисту екснардепа

Печерський районний суд Києва залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, обвинуваченого в створенні приватної військової компанії. Суд виключив можливість альтернативи у вигляді внесення застави. Про це пише «Радіо Свобода».

Адвокат Владислав Добош повідомив, що суд відхилив клопотання захисту.

«Відмовили захисту у зміні запобіжного заходу… Дана стаття передбачає обов’язкову альтернативу, але альтернативу у вигляді застави суд не застосовує і не пом’якшує на даний час, що ми вважаємо є ознакою впливу на суд з боку зацікавлених осіб», – розповів адвокат.

За його словами, ухвала суду не підлягає оскарженню у зв’язку з тим, що вона є рішенням на клопотання захисту.

Зазначимо, на початку квітня апеляційний суд залишив Семенченка під арештом.

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

25 березня колишніх бійців батальйону «Донбас» Олександра Новикова, Ігоря Орленко і Сергія Якимовича, які проходять у цій справі, Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

30 березня так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, відпустили з СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.

27 березня колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого рішенням суду арештували на два місяці у справі про незаконне створення приватної військової компанії, госпіталізували.

3 квітня Семенченка повернули до СІЗО СБУ

Дружина Семенченка Наталія Московець (Наталка Музика) звернулася до президента України Володимира Зеленського із проханням надати для її чоловіка юриста від Офісу президента.