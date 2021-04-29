Суд залишив Семенченка під вартою без можливості внесення застави
Суд взяв під варту Семена Семенченка наприкінці березня
Суд відхилив клопотання захисту екснардепа
Печерський районний суд Києва залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, обвинуваченого в створенні приватної військової компанії. Суд виключив можливість альтернативи у вигляді внесення застави. Про це пише «Радіо Свобода».
Адвокат Владислав Добош повідомив, що суд відхилив клопотання захисту.
«Відмовили захисту у зміні запобіжного заходу… Дана стаття передбачає обов’язкову альтернативу, але альтернативу у вигляді застави суд не застосовує і не пом’якшує на даний час, що ми вважаємо є ознакою впливу на суд з боку зацікавлених осіб», – розповів адвокат.
За його словами, ухвала суду не підлягає оскарженню у зв’язку з тим, що вона є рішенням на клопотання захисту.
Зазначимо, на початку квітня апеляційний суд залишив Семенченка під арештом.
Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.
Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.
25 березня колишніх бійців батальйону «Донбас» Олександра Новикова, Ігоря Орленко і Сергія Якимовича, які проходять у цій справі, Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт.
30 березня так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, відпустили з СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.
27 березня колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого рішенням суду арештували на два місяці у справі про незаконне створення приватної військової компанії, госпіталізували.
3 квітня Семенченка повернули до СІЗО СБУ
Дружина Семенченка Наталія Московець (Наталка Музика) звернулася до президента України Володимира Зеленського із проханням надати для її чоловіка юриста від Офісу президента.