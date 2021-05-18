Справа Семенченка: слідство продовжили на пів року
Наразі Семенченка доправили в СІЗО
Печерський районний суд Києва продовжив слідство у справі, де фігурує колишній народний депутат Семен Семенченко, ще на пів року. Про це в коментарі Укрінформу повідомив адвокат Семенченка Владислав Добош.
«Продовжено досудове розслідування справи на пів року», – поінформував юрист.
Він також уточнив, що наразі його підзахисного доправили в СІЗО, і висловив думку, що стан здоров’я Семенченка незадовільний.
Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва увечері 26 березня обрав для ексдепутата Семенченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців без права внесення застави.
Нагадаємо, Семенченко знаходиться під вартою, суд відмовив йому в можливості виходу під заставу.
У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній. Його компанія «Донбас Корп.» діяла під прикриттям охоронної фірми.
Семенченку оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.