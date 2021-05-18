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    Справа Семенченка: слідство продовжили на пів року

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    Семен&nbsp;Семенченко вже знаходиться під вартою - Справа Семенченка: слідство продовжили на пів року
    Семен Семенченко вже знаходиться під вартою
    Фото: Стас Юрченко, Ґрати

    Наразі Семенченка доправили в СІЗО

    Печерський районний суд Києва продовжив слідство у справі, де фігурує колишній народний депутат Семен Семенченко, ще на пів року. Про це в коментарі Укрінформу повідомив адвокат Семенченка Владислав Добош.

    «Продовжено досудове розслідування справи на пів року», – поінформував юрист.

    Він також уточнив, що наразі його підзахисного доправили в СІЗО, і висловив думку, що стан здоров’я Семенченка незадовільний.

    Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва увечері 26 березня обрав для ексдепутата Семенченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців без права внесення застави.

    Нагадаємо, Семенченко знаходиться під вартою, суд відмовив йому в можливості виходу під заставу.

    У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній. Його компанія «Донбас Корп.» діяла під прикриттям охоронної фірми.

    Семенченку оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.

    Теги: Донбас СІЗО адвокат Семен Семенченко розслідування
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    Справа Семенченка: слідство продовжили на пів року