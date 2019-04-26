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    Двоє українців задекларували за рік мільярдні доходи

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    Двоє українців задекларували за рік мільярдні доходи

    За даними ДФС, понад 1 млрд грн задекларували два киянина, які отримали доходи за межами України

    Станом на 25 квітня доходи за 2018 рік у розмірі понад 1 млрд грн задекларували дві особи. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

    За даними ДФС, понад 1 млрд грн задекларували два киянина, які отримали доходи за межами України. Загальна сума визначених ними до сплати податків - понад 1,1 млрд грн.

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    Як зазначили в прес-службі, громадянами подано 352 тис. декларацій, в яких задекларовано 47 млрд грн доходів, отриманих у 2018 році. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума задекларованого зросла на 45%.

    Також удвічі збільшилася сума узгоджених до сплати податкових зобов’язань: з податку на доходи фізичних осіб  - на 1 млрд грн, військового збору - на 167 млн грн.

    Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

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