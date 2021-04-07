  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Дякую тобі, Джастін Трюдо». У Twitter Зеленського перейшли на «ти» з прем'єром Канади

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленьский - Трюдо:&nbsp;У складні часи Канада завжди поруч з Україною&nbsp; - «Дякую тобі, Джастін Трюдо». У Twitter Зеленського перейшли на «ти» з прем'єром Канади
    Зеленьский - Трюдо: У складні часи Канада завжди поруч з Україною 
    Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

    Зеленський очікує на сприяння Канадою отримання Україною ПДЧ

    Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за підтримку України. Про це йдеться в Twitter голови держави.

    «Дякую тобі, Джастін Трюдо, що у складні часи Канада завжди поруч з Україною. Сприяння Канадою в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів. Буду радий вітати на саміті Кримської платформи 23 серпня», – йдеться в повідомленні.

    Twitter/ZelenskyyUa
    Twitter/ZelenskyyUa

    У коментарях користувачі помітили, що у повідомленні українського президента до очільника Канади звертаються на «ти».

    twitter
    twitter

    6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Президент наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

    Теги: НАТО Канада Джастін Трюдо Володимир Зеленський Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies