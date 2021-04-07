«Дякую тобі, Джастін Трюдо». У Twitter Зеленського перейшли на «ти» з прем'єром Канади

Зеленьский - Трюдо: У складні часи Канада завжди поруч з Україною

Зеленський очікує на сприяння Канадою отримання Україною ПДЧ

Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за підтримку України. Про це йдеться в Twitter голови держави.

«Дякую тобі, Джастін Трюдо, що у складні часи Канада завжди поруч з Україною. Сприяння Канадою в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів. Буду радий вітати на саміті Кримської платформи 23 серпня», – йдеться в повідомленні.

Twitter/ZelenskyyUa

У коментарях користувачі помітили, що у повідомленні українського президента до очільника Канади звертаються на «ти».

twitter

6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Президент наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.