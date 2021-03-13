Трюдо каже, що «паспорти вакцинації» сприятимуть дискримінації людей

Ідея сертифікатів вакцинації для внутрішнього використання викликає питання стосовно рівності, чесності та справедливості, зазначив Трюдо

Запровадження «паспортів вакцинації«, які посвідчуватимуть наявність у власника документу щеплення від Covid-19, можуть сприяти зростанню рівня дискримінації.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Ідея сертифікатів вакцинації для внутрішнього використання викликає питання стосовно рівності, чесності та справедливості. Може мати місце дискримінація», – сказав Трюдо.

За його словами, дискримінації можуть зазнати люди, які з об’єктивних причин не можуть вакцинуватися. «Є люди, які через медичні або інші причини не зможуть отримати щеплення. Є інші, які не входять до пріоритетних категорій населення, тож муситимуть чекати значно довше до вакцинування. Нам слід ураховувати це», – зазначив глава уряду Канади.

Водночас він визнав, що для відновлення міжнародних подорожей подібні сертифікати можуть бути корисними.

«У світі є країни, відвідувати які не слід без наявності доказів отримання щеплень від деяких тропічних хвороб. Це діє вже давно», – зауважив Трюдо.

За його словами, запровадження вимог стосовно наявності щеплень від Covid-19 для міжнародних подорожей «активно вивчають багато країн, і ми – серед них».

Нагадаємо, президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

У Єврокомісії вже 17 березня мають намір представити свої пропозиції щодо «цифрових зелених пропусків». Планується, що документ стане обов'язковим для поїздок під час пандемії.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

До слова, прем’єр України Денис Шмигаль розповів, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації.

Також глава МОЗ Степанов обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7.

Джерело: Укрінформ