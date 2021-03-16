Трюдо: Канада вважає вакцину AstraZeneca безпечною

Глава уряду Канади повідомив, що його мати, 72-річна Маргарет Трюдо, зробила щеплення проти Covid-19

«Найкращою вакциною є та, яку ви можете найшвидше отримати», заявив прем’єр Канади

В уряді Канади не вбачають ризиків у застосуванні вакцини AstraZeneca для масового щеплення проти коронавірусу.

Про це на пресконференції у Монреалі заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Департамент охорони здоров’я Канади, наші експерти та науковці приділяють дуже багато часу, аби гарантувати безпечність та ефективність усіх вакцин, затверджених у Канаді. Найкращою вакциною є та, яку ви можете найшвидше отримати. Саме так ми зможемо пройти крізь це якнайшвидше та якнайбезпечніше», - сказав Трюдо, відповідаючи на запитання про небажання окремих канадців робити щеплення вакциною AstraZeneca.

Він додав, що канадські фахівці ретельно стежать за тим, «що відбувається із конкретною партією вакцини, яку використовують у Європі». За словами Трюдо, жодна доза вакцини AstraZeneca, яка використовується в Канаді, не надійшла з тієї ж партії.

Глава уряду Канади також повідомив, що його мати, 72-річна Маргарет Трюдо, зробила щеплення проти Covid-19. Він наголосив, що й сам охоче вакцинується, але не випереджатиме свою чергу.

Зазначимо, що вся вакцина розробки AstraZeneca, яка використовується в Канаді, була виготовлена в Індії за ліцензійною угодою під назвою Covishield. Канада закупила 2 млн доз цього препарату.

Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

Зокрема, напередодні Іспанія призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Також 15 березня стало відомо, що Німеччина призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca. Повідомляється, що до такого рішення влада прийшли після кількох повідомлень про погане самопочуття у вакцинованих.

16 березня ВООЗ розгляне питання безпеки вакцини AstraZeneca.

Раніше МОЗ назвав кількість виявлених побічних реакцій на вакцину.

Як повідомлялося, британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

Слід зазначити, що в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

14 березня у Києві та трьох областях не щепили жодну людину.

Джерело: Укрінформ