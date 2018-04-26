Джапарова розказала, як російські ЗМІ обмовляють українців

«І фактично ми розуміємо, яка мета цього», - підкреслила чиновниця

Третя частина кожного випуску новин на території Російської Федерації присвячені Україні. Про це на прес-конференції 26 квітня повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова. «Ми моніторимо постійно те, як і що висвітлюють російські ЗМІ. І наш моніторинг показує, що приблизно 1/3 кожного випуску новин на



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Фото: AFP

«І фактично ми розуміємо, яка мета цього», - підкреслила чиновниця

Третя частина кожного випуску новин на території Російської Федерації присвячені Україні.

Про це на прес-конференції 26 квітня повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

«Ми моніторимо постійно те, як і що висвітлюють російські ЗМІ. І наш моніторинг показує, що приблизно 1/3 кожного випуску новин на території Російської Федерації, чи то національні телеканали, чи місцеві — вони присвячені Україні. Те, що вони висвітлюють і як вони це роблять, у класиці жанру називається «мова ворожнечі», - заявила Джапарова.

За її словами, російські ЗМІ показують Україну і українців «як екстремістів, терористів, радикалів, карателів, націоналістів».

«І фактично ми розуміємо, яка мета цього», - підкреслила чиновниця.

За словами Джапарової, у Криму російська пропаганда має ще більше навантаження.

Нагадаємо, на Донбасі вздовж лінії розмежування розмістили систему протидії антиукраїнському мовленню, яке дозволить блокувати мовлення понад 40 російських і сепаратистських телеканалів. Замість них запустять українське телебачення.

Джерело: УНН