Джапарова розказала, як російські ЗМІ обмовляють українців
- 26 Квiтня, 13:23
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«І фактично ми розуміємо, яка мета цього», - підкреслила чиновниця
Третя частина кожного випуску новин на території Російської Федерації присвячені Україні.
Про це на прес-конференції 26 квітня повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.
«Ми моніторимо постійно те, як і що висвітлюють російські ЗМІ. І наш моніторинг показує, що приблизно 1/3 кожного випуску новин на території Російської Федерації, чи то національні телеканали, чи місцеві — вони присвячені Україні. Те, що вони висвітлюють і як вони це роблять, у класиці жанру називається «мова ворожнечі», - заявила Джапарова.
За її словами, російські ЗМІ показують Україну і українців «як екстремістів, терористів, радикалів, карателів, націоналістів».
«І фактично ми розуміємо, яка мета цього», - підкреслила чиновниця.
За словами Джапарової, у Криму російська пропаганда має ще більше навантаження.
Нагадаємо, на Донбасі вздовж лінії розмежування розмістили систему протидії антиукраїнському мовленню, яке дозволить блокувати мовлення понад 40 російських і сепаратистських телеканалів. Замість них запустять українське телебачення.
Джерело: УНН