Джо Байден назвав себе найкваліфікованішим для посади президента США



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Віце-президент США часів Барака Обами Джо Байден

Я думаю, що я найбільш кваліфікована людина в країні, щоб бути президентом, заявив Джо Байден

Колишній віце-президент США Джо Байден, який обіймав цю посаду два терміни під час президентства Барака Обами, назвав себе найбільш «кваліфікованою» людиною на роль американського президента.

Про це повідомляє CNN.

«Я буду відвертим з вами. Я думаю, що я найбільш кваліфікована людина в країні, щоб бути президентом. Проблеми, з якими країна стикається сьогодні, це проблеми, з якими я працював усе своє життя», - заявив Байден, виступаючи перед студентами університету Монтани.

76-річний політик заявив, що ухалить остаточне рішення щодо того чи висуватися у президенти США у найближчі два місяці, порадившись з сім'єю.

CNN пише, що Байден лідирує у найперших соціологічних опитуваннях серед можливих претендентів на посаду кандидата в президенти від Демократичної партії. Насамперед завдяки тому, що вважається найбільш відомим політиком.

Джо Байден з 1973 по 2009 рік був сенатором від штату Делавер. Вперше він балотувався в президенти у 1988 році, однак тоді виборчу кампанію йому зіпсували звинувачення в плагіаті. Знову він висувався в президенти в 2008 році, але поступився Бараку Обамі, який запросив його стати віце-президентом у своїй адміністрації.

Оглядачі CNN сумніваються, що він може стати президентом США. Насамперед тому, що він старий. Восени 2020 році, коли проходитимуть наступні вибори президента США, йому буде 78 років. Чинному президенту Дональду Трампу, який вже оголосив, що має намір балотуватися на другий термін, буде 72.

У серпні Байден випереджав президента США Дональда Трампа на 7 відсотків у гіпотетичному двобої на президентських виборах 2020 року.

Джерело: 112 Україна