Джо Байден суттєво випередив Дональда Трампа в президентському рейтингу



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Джо Байден

44% виборців готові голосувати за Байдена, у Трампа - 37%

Колишній віце-президент США Джо Байден випереджає президента США Дональда Трампа на 7 відсотків у гіпотетичному двобої на президентських виборах 2020 року. Як пише People, такі результати показує нове опитування Politico.

З 1993 зареєстрованих виборців 44% заявили, що вони будуть голосувати за Байдена у 2020 році, а 37% - за Трампа.

«Примітно, що 89 відсотків демократів кажуть, що вони віддадуть перевагу загальному кандидату-демократу у порівнянні із Трампом, але лише 80 відсотків демократів кажуть, що вони віддають перевагу Байдену над Трампом», - сказав керуючий директор Morning Competition Тайлер Синклер.

78% зареєстрованих республіканців заявили, що вони будуть голосувати за переобрання Трампа.

Байден, 75 років, брав участь у президентських кампаніях 1998 і 2008 років, але вийшов з них на ранніх етапах. Колишній сенатор Делаверу заявив, що не виключає своєї участь у кампанії 2020 року і прийме відповідне рішення до кінця року.

Трамп і Байден у минулому обмінялися рядом образ.

Трамп також називав Байдена своїм «опонентом-мрією» під час майбутньої кампанії 2020 року.