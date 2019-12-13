Лідер британських лейбористів йде у відставку



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Екзит-поли віддають Лейбористській партії Джеремі Корбіна лише близько 200 з 650 місць на позачергових виборах до Палати громад британського парламенту

Джеремі Корбін збирається брати участь у консультаціях про майбутнє лейбористів

Джеремі Корбін має намір піти у відставку з поста лідера Лейбористської партії Великої Британії.

Про це він заявив рано вранці в п'ятницю, пояснивши, що на нових виборах не виступатиме головним кандидатом від своєї партії, повідомляє DW.

«Це, очевидно, дуже сумна ніч», - зазначив Корбін, маючи на увазі перші дані підрахунку голосів на позачергових виборах до Палати громад британського парламенту.

Водночас він додав, що збирається брати участь у консультаціях про майбутнє лейбористів.

Нагадаємо, оприлюднені після закриття дільниць дані екзит-полу свідчать про рішучу перемогу на парламентських виборах у Великій Британії Консервативної партії Бориса Джонсона.

На основі проведених на більше як 140 дільницях опитувань, екзит-поли дали Консервативній партії прем'єр-міністра Бориса Джонсона 368 мандатів у палаті громад (в якій загалом 650 місць), а основній опозиційній Лейбористській партії - 191 мандат.

У разі якщо результати екзит-полів підтвердяться, Консервативна партія може отримати найбільшу за 40 років підтримку на парламентських виборах.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після парламентських виборів заявив, що його уряд, отримав мандат на виконання виходу Британії з складу Євросоюзу (Brexit). За словами Джонсона, результати виборів дають можливість уряду не просто виконати Brexit, а об'єднати країну.