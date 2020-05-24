Джонсон готується виступити перед британцями щодо ситуації з коронавірусом



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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

Уряд Джонсона запускає свою систему тестування і відстеження, щоб запобігти другому сплеску спалаху

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня виступить перед британцями щодо ситуації з коронавірусом. Очікується, що він повідомить громадськості про кризу, яку спровокувала пандемія коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Наголошується, що уряд Джонсона запускає свою систему тестування і відстеження, щоб запобігти другому сплеску спалаху, в той час коли люди почнуть повертатися на роботу.

Економіка Сполученого Королівства з бюджетом в три трильйони доларів переживає найбільш крутий спад за останні три сторіччя.

Крім того, Джонсона критикують за найбільшу кількість загиблих в Європі після того, як опозиційні партії заявили, що діяли занадто повільно, щоб протистояти спалаху коронавіруса.

Як повідомлялося, в минулу неділю, 10 травня, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив про плани щодо послаблення режиму ізоляції, і тепер людям в Англії дозволено зустрічатися з іншими людьми в парках. Однак соціальна дистанція має зберігатися, і зібрання великих груп не допускаються.

До слова, 17 травня у Лондоні поліція розігнала акцію протесту проти карантину.