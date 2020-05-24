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    Джонсон готується виступити перед британцями щодо ситуації з коронавірусом

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    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон - Джонсон готується виступити перед британцями щодо ситуації з коронавірусом
    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

    Уряд Джонсона запускає свою систему тестування і відстеження, щоб запобігти другому сплеску спалаху

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня виступить перед британцями щодо ситуації з коронавірусом. Очікується, що він повідомить громадськості про кризу, яку спровокувала пандемія коронавірусу.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Наголошується, що уряд Джонсона запускає свою систему тестування і відстеження, щоб запобігти другому сплеску спалаху, в той час коли люди почнуть повертатися на роботу.

    Економіка Сполученого Королівства з бюджетом в три трильйони доларів переживає найбільш крутий спад за останні три сторіччя.

    Крім того, Джонсона критикують за найбільшу кількість загиблих в Європі після того, як опозиційні партії заявили, що діяли занадто повільно, щоб протистояти спалаху коронавіруса.

    Як повідомлялося, в минулу неділю, 10 травня, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив про плани щодо послаблення режиму ізоляції, і тепер людям в Англії дозволено зустрічатися з іншими людьми в парках. Однак соціальна дистанція має зберігатися, і зібрання великих груп не допускаються.

    До слова, 17 травня у Лондоні поліція розігнала акцію протесту проти карантину.

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