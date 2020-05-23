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    Польща дозволила українським студентам повернутися і не відбувати карантин

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    Польща дозволила українським студентам повернутися і не відбувати карантин - Польща дозволила українським студентам повернутися і не відбувати карантин
    Польща дозволила українським студентам повернутися і не відбувати карантин

    Польща дозволила іноземним студентам повернутися і не відбувати карантин

    Іноземні студенти, які навчаються у Польщі, зокрема і з України, відтепер зможуть в’їжджати до країни під час коронавірусного карантину.

    Про це йдеться у розпорядженні міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського.

    Чиновники вирішили розширити перелік іноземців, які можуть в'їжджати в країну під час карантину. Йдеться зокрема про:

    • міжнародних автоперевізників, які їдуть транзитом через Польщу іншими видами транспорту, крім транспортних засобів якими здійснюють міжнародні перевезення;
    • учнів та студентів, які навчаються у Польщі;
    • громадян інших країн ЄС, Європейської економічної зони і Швейцарії для проїзду Польщею транзитом.
    Іноземним студентам, які навчаються у Польщі, дозволили в’їжджати по країни, при чому не має обов’язку відбувати 14-денний карантин.

    Нагадаємо, 21 травня у Польщі вирішили послабити карантинні обмеження для сезонних працівників, які приїжджають зі Східної Європи.

    Польський міністр сільського господарства Ян Кшиштоф Ардановський заявив, що нестача сезонних працівників у зв'язку з пандемією коронавірусу також вражає країни на заході Європи, а його выдомство намагається допомогти польським фермам у вирішенні цієї проблеми.

    Міністр пояснив, що були введені істотні послаблення для працівників з-за східного кордону. Він зазначив, що іноземці, які приїжджають до сільгосппідприємств, можуть під час карантину виконувати роботу з першого дня перебування, чого немає в інших галузях.

    В той же час Ардановський зазначив, що з державних коштів не можна проводити тестування іноземних працівників на коронавірус, тому що це була б незаконною державною допомогою.

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