На місце вбитого Давиденка в Раду може потрапити Ляшко, - ЗМІ
По 208 окрузі лідер «Радикальної партії» вже проходив до парламенту в 2012 році
По округу №208 знайденого сьогодні мертвим нардепа Валерія Давиденко до Верховної Ради балотуватиметься лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
Про це в суботу, 23 травня, повідомляє телеграм-канал «Політика Країни».
Варто відзначити, що на минулих виборах в український парламент «Радикальна партія» не подолала 5-процентний бар'єр, в результаті чого Олег Ляшко не пройшов в Раду.
Олег Ляшко - уродженець Чернігова. Саме по цьому округу - 208 - лідер «Радикальної партії» вже проходив до парламенту в 2012 році. Тоді він набрав 55,67 % голосів.
Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.
За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».