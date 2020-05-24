На місце вбитого Давиденка в Раду може потрапити Ляшко, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЗМІ повідомили, що Олег Ляшко піде в Раду по округу знайденого мертвим Давиденка

По 208 окрузі лідер «Радикальної партії» вже проходив до парламенту в 2012 році

По округу №208 знайденого сьогодні мертвим нардепа Валерія Давиденко до Верховної Ради балотуватиметься лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Про це в суботу, 23 травня, повідомляє телеграм-канал «Політика Країни».

Варто відзначити, що на минулих виборах в український парламент «Радикальна партія» не подолала 5-процентний бар'єр, в результаті чого Олег Ляшко не пройшов в Раду.

Олег Ляшко - уродженець Чернігова. Саме по цьому округу - 208 - лідер «Радикальної партії» вже проходив до парламенту в 2012 році. Тоді він набрав 55,67 % голосів.

Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».

Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. Нардеп VIII і IX скликань, самовисуванець від 208 округу в Чернігівській області. Входить в групу «Довіра». Член Комітету з питань економічного розвитку. Працював заступником міністра аграрної політики і продовольства України (2013-2014). У нього залишилися дружина і двоє дочок.