Ірландія повідомила про великі розбіжності між Британією та Євросоюзом через Brexit



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Розбіжності стосуються кордону між Ірландією (член ЄС) і Північною Ірландією (Великобританія) - прем'єр Ірландії

Прем'єрміністр Ірландії Лео Варадкар повідомив про великі розбіжності між Великобританією і Європейським союзом щодо Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Варадкара, розбіжності стосуються кордону між Ірландією (член ЄС) і Північною Ірландією (Великобританія).

«Ми завжди говорили, що готові вивчити альтернативні домовленості. Але поки я думаю, справедливо сказати - те, що ми бачимо, дуже далеко від того, що нам потрібно. Розрив залишається дуже великим», - сказав Варадкар.

При цьому Джонсон в п'ятницю заявив, що для Brexit існує груба форма угоди, яку він хоче обговорити під час зустрічі з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Нагадаємо, зустріч між Борисом Джонсоном з Жаном-Клодом Юнкером пройде в понеділок у Люксембурзі. Під час зустрічі обговорюватиметься питання виходу Британії з ЄС. Це буде перша зустріч між Джонсоном і Юнкером, з тих пір як прем'єр-міністр Британії зайняв пост липня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що у разі нового референдуму британці проголосували б проти Brexit.

За даними соціологів 37% британців проголосували би проти Brexit, а за вихід країни зі складу ЄС віддали б свої голоси 34% респондентів. 18% опитаних не стали б брати участь у подібному референдумі.