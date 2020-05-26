Е-декларування. Нардеп Юзік найбільше минулого року заробив на смаженому насінні



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Актор «95 Кварталу», а нині народний депутат України від «Слуги народу» Юрій Корявченков знявся в ролику реклами насіння відомого бренду Фото: скріншот з відео

Юрій Корявченков, більш відомий за прізвиськом Юзік, отримав від участі в рекламі бренду «Сан Санич» третину мільйона

Народний депутат України від «Слуги народу», а в минулому актор «95 Кварталу» Юрій Корявченков подав електронну декларацію за 2019 рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

На політика записана столична квартира площею 103,4 кв. м, брендовий швейцарський годинник Breitling вартістю 150 тис. грн, автомобіль Hyundai Accent, 2017 року випуску.

Дружина нардепа і його помічниця на громадських засадах Тетяна Корявченкова володіє трьома земельними ділянками у селах Нововоронцовка Херсонської області і Проців Київської області загальною площею 0,34 га, третиною квартири у Кривому Розі і незавершеним садовим будинком площею 260 кв. м у селі Проців Київської області.

Їздить Корявченкова на Toyota Land Cruiser Prado, 2013 року випуску.

За минулий рік нардеп-«кварталівець» Юрій Корявченков задекларував 79,1 тис. грн зарплати у ТОВ «Квартал 95» і 152,6 тис. грн зарплати як народний обранець.

Крім цього, політик вказав 369,8 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Кошти йому сплатило ТОВ «Снек продакшн» (Дніпро). Ця компанія рекламувала свій продукт «Сан Санич», в якій знялися «кварталівці» Юрій Корявченков і Євгеній Кошовий.

Ще обранець показав 25,4 тис. грн як матеріальне благо з оплати витрат на участь у навчанні, яке оплатила партія «Слуга народу».

Дружина Тетяна вказала 1,57 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Також вона отримала 26,8 тис. грн страхових виплат, 25,4 тис. грн, які компенсувала партія «Слуга народу» за участь у навчанні і 14,4 тис. грн стипендії.

Готівкою нардеп зберігає $100 тис., його дружина – 40 тис. євро. Ще 100 тис. грн Тетяна Корявченкова поклала на рахунок у банку.

Крім цього, Юрій Корявченков має кредит на суму $180,9 тис., отриманий у січні 2008 року на купівлю квартири у Києві. Поручителя виступили його дружина і «кварталівець» Євгеній Кошовий.

Ще протягом минулого року нардеп зробив два суттєвих платежі – 300 тис. грн перерахував добровільного внеску до виборчого фонду кандидата у президенти Володимира Зеленського і 177,4 тис. грн використав на туристичну путівку до Туреччини.

Як відомо, на позачергових виборах до Верховної Ради влітку 2019 року висуванець партії «Слуга народу» Юрій Корявченков переміг у 33 виборчому окрузі на Дніпропетровщині з результатом 61,54%. Найближчий його конкурент Вадим Віншель набрав 7,91%.