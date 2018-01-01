Екологи провели кризовий моніторинг Грибовицького сміттєзвалища

На Грибовицькому сміттєзвалищі відмічено збільшення вмісту у ґрунтах хлоридів, кадмію, марганцю, свинцю

Якість ґрунтів у зоні впливу полігону ЛКП «Збиранка» (Грибовицького полігону ТПВ) протягом 2017 року погіршилась. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Львівській області. «Спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції у Львівській області протягом 2017 року проводився



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальні роботи на Грибовецькому сміттєзвалищі

На Грибовицькому сміттєзвалищі відмічено збільшення вмісту у ґрунтах хлоридів, кадмію, марганцю, свинцю

Якість ґрунтів у зоні впливу полігону ЛКП «Збиранка» (Грибовицького полігону ТПВ) протягом 2017 року погіршилась.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Львівській області.

«Спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції у Львівській області протягом 2017 року проводився кризовий моніторинг поверхневих вод та грунтів у зоні впливу полігону твердих побутових відходів ЛКП «Збиранка». За результатами досліджень відібраних проб грунту з червня по грудень 2017 року відмічено збільшення вмісту у ґрунтах хлоридів, кадмію, марганцю, свинцю», – зазначили екологи.

При цьому порівняно з 2016 роком якісний стан поверхневих вод залишається незмінним.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався обвал, після виникнення пожежі. Під завалами було знайдено тіла трьох рятувальників, четвертий зник безвісти. Після цього полігон, що приймав сміття зі Львова, закрили.

30 січня 2017 року Львівський апеляційний адмінсуд визнав протиправною бездіяльність міського голови Львова і виконавчого комітету Львівської міськради у вирішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища.

Феміда зобов’язала виконавчий комітет міськради припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища. Зокрема, зобов’язано невідкладно вжити заходів до припинення вивезення ЛКП «Збиранка» відходів на Грибовицьке сміттєзвалище.