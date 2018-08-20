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    Екс-глава ЦРУ має намір подати позов проти Трампа

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    Екс-глава ЦРУ має намір подати позов проти Трампа

    Бреннан не хоче, щоб колишніх офіційних осіб позбавляли допуску до секретних документів

    Колишній глава ЦРУ Джон Бреннан заявив, що розглядає можливість звернення з позовом до суду проти президента США Дональда Трампа через позбавлення колишніх і нинішніх офіційних осіб допуску до секретних документів.

    Про це Джон Бреннан заявив в ефірі телеканалу NBC.

    Бреннан зазначив, що кілька адвокатів зв'язалися з ним з приводу можливої скарги. Днями президент Трамп відкликав допуск Бреннана до секретної інформації і пригрозив зробити те ж саме стосовно інших, включаючи критиків президента та осіб, пов'язаних з розслідуванням дій Російської Федерації.

    Екс-глава ЦРУ також додав, що готовий зробити все, що в його силах, щоб запобігти подібні зловживання в майбутньому.

    «Якщо це означає судовий позов, то я на це піду», - заявив він.

    Раніше Бреннан заявив, що рішення Дональда Трампа про відкликання доступу до секретних документів є тиском на свободу слова.

    Відзначимо, до цього Трамп анулював допуск до секретних документів колишнього глави ЦРУ. Бреннона звинуватили в непередбачуваній поведінці, необ'єктивності, а також у відсутності довіри, нагадавши як він у 2014 році незаконно отримав доступ до комп'ютерів співробітників апарату Конгресу.

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