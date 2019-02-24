Аваков: Рада підтримає законопроект про посилення відповідальності за порушення на виборах графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник МВС України Арсен Аваков Фото: Главком

«Мова йде про посилення відповідальності за порушення на виборах, щоб карати за серйозні порушення більш суворими строками», - заявив Аваков

Глава МВС України Арсен Аваков впевнений, що Верховна Рада підтримає законопроект про посилення відповідальності за порушення на виборах.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі «ТСН Тиждень», інформує прес-служба МВС.

«Ми вносимо в парламент і дуже розраховуємо на те, що депутати приймуть цей законопроект. Мова йде про посилення відповідальності за порушення на виборах, щоб карати за серйозні порушення більш суворими строками. Я впевнений, що депутати підтримають цей законопроект, тому що їх лідери скрізь заявляють, що хочуть чесних виборів», - сказав Аваков.

«Міністр внутрішніх справ забезпечить чесні вибори разом з генеральним прокурором та СБУ. Це і їх відповідальність також…Поліція і надалі буде реагувати на кожен виклик щодо порушень виборчого законодавства», - наголосив Аваков.

Він додав, що станом на 24 лютого поліцією зареєстровано 89 кримінальних проваджень, всього надійшло 1871 звернення: «Найчастіше надходять заяви про підкуп, заяви про незаконну зовнішню рекламу та хуліганство».

Раніше Аваков заявляв, що кожен член кожної виборчої комісії буде знати, що даючи бюлетень іншій людині він ризикує отримати строк позбавлення волі.