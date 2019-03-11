Екс-лідер каталонських сепаратистів Пучдемон балотується до Європарламенту



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Раніше іспанський суд видав європейський ордер на арешт відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона

Згідно з іспанським виборчим законодавством, Пучдемону доведеться повернутися до Іспанії, де йому загрожує арешт

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон балотується до Європейського парламенту від політичної партії «Разом для Каталонії», повідомляє Reuters.

«Прийшов час, аби зробити ще один крок у міжнародному визнанні права Каталонії на самовизначення: із серця Європи — до усього світу», — заявив він.

Пучдемон візьме участь у виборах 26 травня.

Наразі невідомо, чи зможе Пучдемон скласти присягу як член Європейського парламенту, якщо його оберуть, оскільки вимоги до кандидатів ухвалюють на національному рівні. Згідно з іспанським виборчим законодавством, Пучдемону доведеться повернутися до Іспанії, де йому загрожує арешт, щоб офіційно присягнути центральному виборчому комітету, що він дотримуватиметься іспанської конституції як європейський законодавець.

Якщо він цього не зробить протягом визначеного часу, він не зможе стати членом Європейського парламенту відповідно до виборчого законодавства, пише Reuters.

Нагадаємо, Пучдемон живе у вигнанні в Бельгії відтоді, як в Іспанії проти нього відкрили кримінальну справу через організацію референдуму про незалежність Каталонії.

У липні 2018 року він заявляв, що продовжить займатися політикою у Бельгії.

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії.

27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, застосувавши 155 статтю конституції, у регіоні вводиться пряме управління. Після цього Мадрид розпустив парламент та уряд Каталонії.

Верховний суд Іспанії видав міжнародні ордери на арешт шести каталонських політиків-утікачів, серед яких колишній глава регіону Карлес Пучдемон.

У лютому Верховний суд Іспанії почав розглядати по суті справу про 12 лідерів, причетних до організації незаконного референдуму про незалежність Каталонії у жовтні 2017 року.