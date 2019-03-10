Посли Іспанії, Бельгії та Британії прочитали вірші Шевченка своїми мовами



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Посол Іспанії в Україні читає вірш Шевченка Скріншот з відео

9 березня в Україні відзначалася 205-а річниця з дня народження Тараса Шевченка

До 205-ї річниці з дня народження видатного українського поета Тараса Шевченка його вірші прочитали посли Іспанії, Бельгії та Великої Британії в Україні.

Дипломати прочитали улюблені вірші українського поета своїми рідними мовами у студії телеканалу UA TV.

До ініціативи приєдналися також посли Данії, Литви, Франції, Словаччини, Швеції, Бельгії, Канади та Ірану, які також читали вірші Шевченка своїми мовами.

Нагадаємо, у Львові відбулось наймасовіше виконання «Заповіту» Шевченка.

Також президент України Петро Порошенко вручив Національні премії України імені Тараса Шевченка видатним українським діячам культури та мистецтва під час заходів з нагоди вшанування пам`яті Кобзаря у Каневі на Тарасовій горі.