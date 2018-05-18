Екс-нардеп Крючков вийшов з німецької в’язниці -ЗМІ

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Колишній депутат Дмитро Крючков

Крючков начебто вийшов з в'язниці Мюнхен-Штадельгайм під заставу у 100 тисяч євро

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, якого підозрюють у розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», вийшов з німецької в'язниці під заставу.

Про це DW повідомили в генеральній прокуратурі Мюнхена.

Зазначається, що 17 травня Крючков вийшов з в'язниці Мюнхен-Штадельгайм під заставу.

«За даними прокуратури, Крючков вийшов на волю до завершення судових процедур під заставу у 100 тисяч євро. Крім того, українець здав закордонний паспорт і підписав зобов'язання не залишати межі Німеччини», - зазначає видання.

Також Мюнхенська прокуратура отримала необхідні для екстрадиції документи і їх буде скеровано до суду.

Адвокат Крючкова Ульріх Ціґерт розповів виданню, що захист поки не ознайомився з докладним обґрунтуванням запиту на екстрадицію. Ціґерт заявив, що його підзахисний оскаржуватиме передачу українському правосуддю.

«Те обґрунтування, яке Україна надала до ордеру на арешт, сповнене суперечностей і не має сенсу. Це не підпадає під жодні положення німецького кримінального законодавства», - стверджує адвокат.

Він вказує на те, що Крючков не був посадовою особою компанії, розтрату майна якої йому закидають, а «був лише її клієнтом».

Нагадаємо, у квітні в НАБУ підтвердили, що в Німеччині затримали екс-депутата Крючкова.

За версією слідства, Крючков є організатором схеми, через яку ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» завдали збитків на загальну суму понад 346 мільйонів гривень.

Розслідування триває від грудня 2015 року. У вчиненні злочину слідство підозрює двох осіб.

Дмитро Крючков обирався народним депутатом України Верховної Ради п’ятого скликання від Блоку Юлії Тимошенко, був членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

ЗМІ повідомляли, що брат Дмитра Крючкова Леонід Крючков пов’язаний з фірмою, що почала заробляти в державних морських портах. Зокрема, Крючков пов’язаний із фірмою «Портосервіс-Україна», яка впродовж останнього року розпочала свою діяльність щонайменше в чотирьох портах: у Бердянську, Миколаєві, Чорноморську та Херсоні.