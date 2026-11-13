Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення

Колишній посадовець заявив про готовність співпрацювати з тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради, правоохоронними органами, громадськістю та журналістами

Ексзаступник міністра заявив, що не відповідав за укладання договорів на захист енергооб'єктів Київщини

Колишній заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник розповів, чому вирішив залишити посаду, та пояснив свою роль у будівництві захисних споруд для енергетичних об'єктів Київщини. Він стверджує, що не мав повноважень впливати на укладання договорів із підрядниками, а міністр Микола Калашник нібито намагався перекласти на нього відповідальність за проблеми з реалізацією проєктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Олійника у Facebook.

Чому Олійник написав заяву на звільнення

За словами Олійника, на вихідних він зустрівся з міністром Миколою Калашником. Під час розмови той повідомив йому, що нібито існує рішення президента та прем'єр-міністра про його відставку.

Колишній посадовець стверджує, що розумів: ця інформація не відповідає дійсності. Він вирішив не продовжувати роботу в команді Калашника, оскільки, на його думку, керівник намагався маніпулювати ситуацією та зробити його відповідальним за власні прорахунки.

«Я чітко розумів, що ця інформація не відповідає дійсності. Але продовжувати роботу в команді керівника, який інтригує, маніпулює і найважливіше – хоче зробити винним у своїх провалах мене, я не став. Власне тому і написав заяву», – пояснив Олійник.

Хто відповідав за будівництво захисних споруд

Окремо колишній заступник міністра прокоментував ситуацію із захистом енергетичних об'єктів Київської області. Він наголосив, що реалізація планів стійкості була основним завданням очільника обласної військової адміністрації. За твердженням Олійника, Калашник особисто щотижня звітував про перебіг робіт на відповідних селекторних нарадах.

Водночас договори з підрядними організаціями укладав департамент регіонального розвитку Київської ОВА. Олійник наголошує, що цей підрозділ ніколи йому не підпорядковувався.

За його словами, департамент курувала профільна заступниця голови адміністрації, яка нині керує патронатною службою Калашника. Олійник також назвав її близькою подругою міністра.

Колишній посадовець стверджує, що не мав владних повноважень давати доручення щодо укладання договорів із будівельними компаніями.

Окремо він звернув увагу на кількість об'єктів, для яких мали укласти контракти. За його переконанням, підписати договори щодо 26 об'єктів без погодження та прямої вказівки голови адміністрації було неможливо.

«Як людина військова я вирішив відійти в сторону і більше не брати в цьому участі», – написав Олійник.

Він також заявив про готовність співпрацювати з тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради, правоохоронними органами, громадськістю та журналістами.

Що відомо про роботу Олійника в уряді

Руслан Олійник став заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту 19 серпня 2026 року. Відповідне розпорядження Кабінет міністрів ухвалив того самого дня.

До призначення в уряд Олійник працював у Київській обласній військовій адміністрації. У квітні 2026 року він обійняв посаду першого заступника голови КОВА, а згодом виконував обов'язки керівника адміністрації.

Нагадаємо, 9 листопада Руслан Олійник оголосив про завершення роботи на посаді заступника міністра. Тоді він назвав своє рішення особистим і виваженим, але не розкрив його причин.