Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада

Дайджест новин, які сталися у ніч на 13 листопада 2026 року

Ніч на 13 листопада запам'яталася дипломатичними новинами: Зеленський зустрівся з посланцями Трампа в Ірландії та назвав три результати переговорів. У Росії тим часом спалахнув НПЗ «Лукойлу», який виробляє авіаційне пальне. Росіяни атакували багатоповерхівку в Рівному, де шестеро поранених, ворожий дрон вдарив по Києву, де загорівся медичний заклад, а на Одещині постраждали четверо людей. Вибухи також лунали в Дніпрі, Хмельницькому та Вінниці. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 13 листопада.

Зеленський зустрівся з представниками Трампа в Ірландії та назвав три результати переговорів

Президент України провів зустріч із посланцями Трампа в Ірландії. За підсумками він заявив про плани найбільшого обміну полоненими і назвав три результати переговорів із командою американського президента.

Ворог атакував Рівне, Київ та Одещину

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Рівному, де є поранені. Ворожий дрон атакував Київ: загорівся медичний заклад. Ворог також спрямував безпілотники на Одещину, де постраждали четверо людей. Вибухи вночі лунали ще й у Дніпрі, Хмельницькому та Вінниці.

У Росії палає НПЗ «Лукойлу», який виробляє авіаційне пальне

Спалахнув нафтопереробний завод «Лукойлу», що виробляє авіаційне паливо.

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