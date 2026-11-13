Головна Новини
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Альянс наголошує, що жоден підписаний із Росією договір не містить заборони на вступ нових держав
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пєсков заявив, що усних запевнень про нерозширення Альянсу недостатньо. Москва хоче закріпити відповідні зобов'язання письмово

Росія знову вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від подальшого розширення на схід. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що усні запевнення не влаштовують Кремль і потрібен окремий документ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Інтерфакс та The Moscow times.

Кремль знову згадав про обіцянки Заходу

Заява Пєскова пролунала після зустрічі Володимира Путіна зі спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Переговори відбулися 12 листопада в Москві та стосувалися пошуку шляхів завершення війни Росії проти України.

За словами речника Кремля, Москва нібито неодноразово отримувала запевнення, що НАТО не просуватиметься на схід. Однак, як стверджує Пєсков, Альянс згодом розширювався п'ять-шість разів. Російська влада вважає, що попередні усні домовленості тепер мають отримати документальне підтвердження.

«За такими важливими для нас словами мають стояти дії з документального оформлення нерозширення НАТО», – заявив Пєсков в інтерв'ю російському «Першому каналу».

Вимога щодо нерозширення Альянсу не нова. Москва висувала її ще перед повномасштабним вторгненням в Україну. У грудні 2021 року Росія оприлюднила проєкти договорів зі США та НАТО. Серед іншого, Кремль вимагав юридично зобов'язати Альянс не приймати нових членів, зокрема Україну.

У травні 2025 року агентство Reuters із посиланням на трьох російських співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів, повідомляло, що Путін знову наполягав на письмовій відмові Заходу від подальшого розширення НАТО. Серед інших умов російського президента називали нейтральний статус України та часткове скасування санкцій проти Росії. Ці відомості агентство отримало від джерел, а не з оприлюдненого офіційного документа.

Що насправді обіцяли Росії

У НАТО заперечують, що Альянс брав на себе юридичне зобов'язання не приймати нових членів після завершення холодної війни. На офіційному сайті організації пояснюється: у 1990 році під час переговорів про об'єднання Німеччини західні дипломати справді обговорювали можливість нерозширення НАТО на схід. Однак ця ідея не стала загальною домовленістю, а переговори згодом змінили напрямок.

Альянс також наголошує, що жоден підписаний із Росією договір не містить заборони на вступ нових держав. Рішення про запрошення країни до НАТО ухвалюють усі члени організації на основі консенсусу.

Показовим у цій суперечці є Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю та безпеку між НАТО і Росією, підписаний 27 травня 1997 року. Документ передбачає повагу до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, а також їхнього невід'ємного права самостійно обирати засоби забезпечення власної безпеки.

Окремий пункт акта прямо зазначає, що документ не надає ані НАТО, ані Росії права вето на дії іншої сторони та не обмежує їхнього права самостійно ухвалювати рішення. Угоду підписали представники Альянсу та російської влади.

Після завершення холодної війни НАТО провело сім раундів розширення – у 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 та 2024 роках. До Альянсу вступили, зокрема, Польща, Чехія, Угорщина, країни Балтії, Фінляндія та Швеція. Офіційна хронологія НАТО також враховує попередні хвилі вступу Греції, Туреччини, Західної Німеччини та Іспанії.

Пєсков пригрозив через можливу присутність європейських військ

Окремо речник Кремля висловився проти розміщення європейського військового контингенту в Україні. За його словами, така присутність нібито означатиме продовження війни в ширшому масштабі.

Пєсков стверджував, що представники європейських країн повідомили про підготовку контингенту для відправлення в Україну вже в перший день переговорів в Абу-Дабі – 10 листопада.

Раніше Володимир Путін також попереджав, що розміщення західних військових в Україні після укладення мирної угоди створюватиме загрозу для Росії та може призвести до відновлення бойових дій. Про це повідомляло Reuters після зустрічі російського президента з американськими посланцями 12 листопада.

Нагадаємо, напередодні «Главком» писав, що Росія запропонувала країнам НАТО укладати двосторонні угоди про ненапад і готова надати окремим членам Альянсу індивідуальні гарантії безпеки. Про таку ініціативу заявив представник міністерства закордонних справ РФ Олексій Дробінін.

Читайте також:

Теги: Москва НАТО кордон путін Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкцій завадять диктатору відвідати захід
Путіну заборонено відвідувати саміт G20 у Манчестері – прем’єр Британії
5 листопада, 16:47
Підрозділ гелікоптерів Merlin Королівського військово-морського флоту відстежував корабель розвідки «Віктор Леонов»
Біля берегів Шотландії перехоплено російське судно, що шпигувало за навчаннями НАТО
2 листопада, 18:35
Телефонна розмова президента Фінляндії Александра Стубба (зліва) та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре (праворуч) з Путіним відбулася 27 жовтня 2026 року
Діалог Європи з Москвою без США. Що показала телефонна розмова з Путіним
30 жовтня, 13:31
Російські дрони регулярно атакують цивільні судна у Чорному морі
Три країни НАТО виступили зі спільною заявою через ситуацію в Чорному морі
29 жовтня, 10:50
9 жовтня Дональд Трамп заявив про домовленість із президентом Росії Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального
Угода з Трампом дозволила Росії збільшити виробництво дизелю
26 жовтня, 23:35
У маневрах візьмуть участь близько 3 тис. військовослужбовців і 1 тис. одиниць військової техніки
Біля кордону з Росією почалися найбільші в історії бригади НАТО військові навчання
26 жовтня, 10:36
Залучення європейських держав може бути частиною спроб Москви порушити питання про майбутнє НАТО
Росія на переговорах вимагатиме від НАТО відступити до кордонів 1997 року – The Telegraph
26 жовтня, 08:20
Віткофф порівняв Путіна з Трампом і назвав обох гуманістами
Віткофф назвав Путіна гуманістом (відео)
21 жовтня, 14:01
Водночас Кремль прямо не заявив про готовність підписати мирну угоду без українського президента
Кремль заявив про переговори з Україною без Зеленського після слів Трампа
20 жовтня, 15:11

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
133K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
123K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
90K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»

Новини

Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40
Повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини
Сьогодні, 05:22
«Ілюмінація – це наша фішка»: Терехов відповів, чи буде Харків зі світлом на свята
Сьогодні, 05:20

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua