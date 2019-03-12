Президент Перу призначив головою уряду професійного актора



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Актор став прем'єр-міністром Перу

Президент Перу сподівається, що тандем з зіркою поверне йому колишню підтримку

Актор і колишній міністр культури Перу Сальвадор дель Солар склав присягу в якості нового прем'єр-міністра цієї латиноамериканської країни, передає Reuters.

Президент Перу Мартін Віскарра залишив на своїх постах ключових міністрів фінансів Карлоса Оліву і міністра енергетики і гірничодобувної промисловості Франсіско Ісмодеса, проте змінив вісім інших міністрів, включаючи міністрів промисловості і сільського господарства.

Тепер аналітики і міжнародні оглядачі ламають голову, яких сюрпризів чекати від нового голови уряду Сальвадора дель Солара, який хоч і має вчену ступінь у галузі права та міжнародних відносин, однак насамперед відомий як актор кіно і телебачення.

48-річний дель Солар майже рік очолював міністерство культури при колишньому президентові Педро Пабло Кучинському, який рік тому зі скандалом подав у відставку на тлі корупційного скандалу.

Чинному главі держави Мартіну Віскарра довгий час вдавалося зберігати високі рейтинги, проте в останні місяці вони стали стрімко падати. За результатами опитування, проведеного минулого тижня, після досягнення 66% у січні, рейтинг Віскарра впав на 7% до 56% цього місяця.

8 березня подав у відставку прем'єр-міністр Сесар Вільянуева. Чим продиктоване призначення на цю посаду професійного актора дель Солара - залишається загадкою. Можливо, глава держави сподівається, що тандем з зіркою поверне йому колишню підтримку.

Незважаючи на періодичні сплески політичної нестабільності, Перу є однією з найбільш стабільних і динамічних економік Латинської Америки. Мінімальна зарплата в країні становить 288 доларів США, а середня - 520 доларів.

Нагадаємо, взимку 2017 року колишній президент Перу Альберто Фухіморі, який відбував тюремне ув'язнення за корупцію і був помилуваний нинішнім главою держави Педро Кучинським, попросив вибачення у громадян країни.