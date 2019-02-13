Екс-президента Вірменії звинуватили в отриманні хабара



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Кочаряну пред'явлено звинувачення по п.2 ч.4 ст.311 КК Вірменії - одержання хабара в особливо великому розмірі

Слідча служба Вірменії пред'явила нове звинувачення екс-президенту країни Роберту Кочаряну.

Про це повідомляє «Настоящее время«.

«Кочаряну пред'явлено звинувачення по п.2 ч.4 ст.311 КК Вірменії - одержання хабара в особливо великому розмірі«, - повідомили в офісі команди адвокатів Кочаряна.

Спеціальна слідча служба Вірменії 26 липня пред'явила Кочаряну звинувачення у насильницькому поваленні конституційного ладу в 2008 році. У той же день екс-президент країни був допитаний у рамках кримінальної справи про вбивства на протестних акціях опозиції 1 березня 2008 року.

27 липня Кочарян за рішенням суду був взятий під варту.

13 серпня апеляційний суд задовольнив клопотання адвокатів Роберта Кочаряна, скасувавши рішення суду першої інстанції та звільнивши екс-президента з-під варти.