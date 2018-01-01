Екс-співробітник Білого дому підтвердив факт співпраці адміністрації Трампа із Майклом Вольфом

Адміністрація Трампа продовжує наполягати, що автор скандальної книжки не мав доступу до Білого Дому

Себастьян Горка в статті для видання The Hill опосередковано заперечив тезу адміністрації Дональда Трампа про те, що Майкл Вольф під час роботи над книжкою Fire and Fury не мав доступу до Білого Дому. Горка, який до серпня 2017 року працював заступником помічника президента США написав про те, що він зустрічав Майкла Вольфа в офісі Рейнса Прібуса,



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Себастьян Горка

Адміністрація Трампа продовжує наполягати, що автор скандальної книжки не мав доступу до Білого Дому

Себастьян Горка в статті для видання The Hill опосередковано заперечив тезу адміністрації Дональда Трампа про те, що Майкл Вольф під час роботи над книжкою Fire and Fury не мав доступу до Білого Дому.

Горка, який до серпня 2017 року працював заступником помічника президента США написав про те, що він зустрічав Майкла Вольфа в офісі Рейнса Прібуса, який до звільнення був керівником апарату Дональда Трампа. Під час зустрічі, як заявив Горка, Вольф очікував Стівена Баннона для проведення інтерв’ю для книги. Так само сам заступник помічника отримав наказ співпрацювати із Майклом Вольфом.

Тим самим Себастьян Горка фактично заперечив головну тезу адміністрації Дональда Трампа і самого президента США про те, що автор скандальної книги «Fire and Fury» не мав доступу до Білого Дому. А тому його книга побудована на вигадках і не є правдою.