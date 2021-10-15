Секретар РНБО розповів, скільки розкрили справ про держраду

Данілов підкреслив, що наразі це питання перебуває на контролі РНБО

Данілов повідомив про хід розслідування справ щодо держзради із 2014 року

Стан розслідування справ за статтею про державну зраду перебуває на контролі Ради національної безпеки та оборони України. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу.

«Ми розглядали питання, яке стосується стану розслідування справ по 111-й статті Кримінального кодексу України – державна зрада... З 2014 року було всього 1,6 тис. справ по цій статті, 400 людей наразі по цій статті у розшуку. Великій кількості осіб уже було пред'явлено обвинувачення, і в судах перебуває велика кількість справ», – розповів він.

За словами Данілова, наразі експрезидент Віктор Янукович не є одним ексвисокопосадовцем, щодо якого розслідувалася справа про держзраду.

«На сьогоднішній день люди, які обіймали посаду президента, голови Нацбанку, міністрів, співробітників інших центральних органів, є в кримінальному провадженні, відносно них сьогодні в СБУ відбуваються відповідні процесуальні дії», – зазначив секретар РНБО.

Він підкреслив, що наразі це питання перебуває на контролі РНБО.

Крім того, Данілов додав, що, за дорученням президента, очільники Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Офісу генпрокурора продовжать доповідати на засіданнях Радбезу про розслідування цих справ.

Також Данілов уточнив, що серед осіб, які підозрюються у державній зраді, є народні депутати.

«Деякі громадяни після того, як потрапили під санкції, – у них є така технологія, – вони починають змінювати прізвища», – сказав секретар РНБО і додав, що одна жінка змінила прізвище, але все-одно вдалося встановити її нові документи.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі.

Також Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти російської компанії Mere.

Як відомо, 15 жовтня РНБО затвердила глобальний План оборони України.

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