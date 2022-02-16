Росія заявила, що відводить частину військ з окупованого Криму (відео)

У Міноборони РФ стверджують, що бронетехніку погрузили і доставляють до пунктів постійної дислокації військових частин

Міністерство оборони Росії заявило, що військова техніка підрозділів Південного військового округу залишила окупований Крим після «навчань». Вона повертається до місць постійної дислокації мостом через Керченську протоку, повідомила пресслужба відомства.

«Ешелон з військовою технікою підрозділів Південного військового округу перетнув Кримський міст на шляху до ППД (пунктів постійної дислокації - ред.) після завершення планових навчань», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ стверджують, що бронетехніку, а саме: танки, БМП та самохідні артилерійські установки – погрузили на спеціальні залізничні платформи.

Нагадаємо, 15 лютого у Міністерстві оборони Росії заявили, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Пізніше Reuters повідомив, що Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною. Супутникові фото, що підтверджують це, опублікувала приватна компанія Maxar Technologies.

Додамо, що 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.