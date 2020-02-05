Ексдиректор ДБР Труба організував незаконну взаємодію слідчих із Печерським судом, – адвокат Порошенка документ



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Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань

Практично всі ухвали слідчих суддів у кримінальних провадженнях центрального апарату ДБР постановлялися Печерським районним судом міста Києва

Ухвали на підставі клопотань слідчих ДБР, які були отримані в Печерському суді Києва, можна вважати неправосудними. Адже юридична адреса Державного бюро розслідувань знаходиться у Шевченківському районі, і це визнала Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду. Про це повідомляє адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.

У своєму блозі на Українській правді він пише, що колишній директор ДБР Роман Труба навмисно спрямовував своїх слідчих із клопотаннями за межі юрисдикції ДБР – до сумнозвісного Печерського суду, щоб отримати неправосудні рішення. Адвокат Головань також оприлюднив відповідне рішення апеляційного суду.

«Ми так і не дочекалися відповіді Т.в.о. Директора ДБР Ірини Венедіктової на просте, здавалося б, питання: Де ж розташовані слідчі підрозділи ДБР? Все ще шукає підлеглих, мабуть» - написав адвокат.

Далі Головань пише, що Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду встановила факт місця знаходження органу досудового розслідування Державного бюро розслідувань у Шевченківському районі міста Києва, за адресою: місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 15.

«Печерська афера Труби тріщить по швах, - йдеться в повідомленні. - Роман Труба незаконно штучно створював неіснуючі «підстави» для звернення слідчих ДБР з клопотаннями не до Шевченківського, а до Печерського суду. З яких причин Труба так до Печерського суду прикипів, нормальній людині зрозуміти важко. Але можна, якщо згадати феєричні рішення Печерського суду, зокрема, на користь улюбленого заявника Труби телеграм-блогера Портнова.

Думаю, що практично всі ухвали слідчих суддів у кримінальних провадженнях центрального апарату ДБР постановлялися Печерським районним судом міста Києва».

Адвокат наголошує, що є підстави вважати ті ухвали неправосудними. Адже, відповідно до КПК України, клопотання, наприклад, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обшуку, подаються до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

А ДБР знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Печерського районого суду міста Києва.

«Це означає, що значну частину (якщо не всі) кримінальні провадження ДБР слід викинути на смітник. Якщо керуватися принципом верховенства права, звичайно. P.S. Цікаво, яку позицію з цього питання займає пан Бабіков? Адже адвокат Бабіков ще влітку минулого року успішно оскаржував бездіяльність слідчих ДБР саме до Шевченківського районного суду міста Києва», - резюмував Головань.