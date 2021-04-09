Екскерівницю філії «Укрзалізниці» підозрюють у завданні шкоди довкіллю на майже 500 млн грн

Екскерівниця філії «Укрзалізниці» не забезпечила належне оформлення дозволів на вибухи на гранітному кар'єрі

Колишній керівниці однієї з філій «Укрзалізниці» вручили підозру в тому, що під час перебування на посаді вона завдала шкоди довкіллю на 495 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідчі вважають, що під час перебування на посаді в.о. директорки філії «Центру управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» жінка проявила службову недбалість.

Вона нібито не забезпечила належне оформлення дозволів на вибухи на гранітному кар'єрі. Крім того, незаконні дії на об'єкті жінка зрештою так і не припинила.

За даними слідства, йдеться про 5 незаконних вибухів з травня 2017 року по жовтень 2018 року. Тоді видобули майже 219 тисяч кубічних метрів габро-анортозиту, граніту та габро-нориту.

Колишній посадовиці повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Їй загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з можливим штрафом від 4250 до 12 750 гривень.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія ВР була створена наприкінці січня у зв’язку зі значними порушеннями в «Укрзалізниці», що начебто було виявлені під час планової ревізії.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, що розслідує діяльність УЗ, просить прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надати звіти про роботу членів Наглядової ради компанії та відомості про виплачені їм винагороди, що необхідно для визначення правомірності надання винагород згідно законодавства.

Кабінет міністрів України 17 березня зняв із посади голову правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака, який був обраний на цей пост після 6-місячного відбору в серпні 2020 року.