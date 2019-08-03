Експерт дав прогноз щодо цьогорічного урожаю яблук



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Експерт: Погодні умови були сприятливі, не було ніяких катаклізмів, які могли негативно вплинути на врожайність яблук

Урожай сортового яблука, який піде на полиці у цьому році може коригуватися близько від 800 тисяч тонн

У цьому році очікується близько 800 тис. тонн урожаю промислового яблука. Про це розповів голова громадської спілки «Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України» Володимир Печко.

«Урожай сортового яблука, який піде на полиці у цьому році може коригуватися близько від 800 тисяч тонн. Минулого року було близько 700 тисяч тонн», — сказав Печко.

За його словами, погодні умови були сприятливі, не було ніяких катаклізмів, які могли негативно вплинути на врожайність яблук.

«Не було глобальних заморозків у період цвітіння, не було градів, в деяких регіонах були, але незначні», — зазначив Печко.

Як повідомлялось, станом на 2 серпня українські аграрії зібрали 33,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 8,9 млн га або 89% до прогнозу.

Джерело: УНН