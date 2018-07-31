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    Експерт назвала головні тенденції на ринку праці України

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    Експерт назвала головні тенденції на ринку праці України

    Також керівник експертно-аналітичного центру HeadHunter Україна Катерина Криворученко розповість про конкуренцію на ринку праці

    31 липня в прес-центрі «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Барометр ринку праці України: головні тенденції І півріччя 2018 року».

    Керівник експертно-аналітичного центру Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна Катерина Криворученко представить дослідження і дасть відповіді на запитання: головні тенденції ринку праці І півріччя 2018 року; структура попиту та пропозиції на ринку праці; конкуренція на ринку праці; зарплати, бонуси, премії; системи мотивації співробітників; тенденції в ключових профсферах ринку праці.

    Нагадаємо, міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що понад 3 мільйони трудових мігрантів з України постійно перебувають за кордоном.

    Зокрема, у міграційній службі Польщі повідомили, що з 2015 року кількість українських мігрантів у країні зросла втричі.

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