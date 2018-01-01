Експерт оцінив ракетний потенціал України (відео)

Нові українські ракети є проривом у сфері ракетного виробництва в Україні

Україна створила нові ракети: крилату ракету наземного базування та ракетний комплекс «Вільха». Вони є проривом у сфері ракетного виробництва в Україні. Про це розповів на прес-конференції у «Главкомі» Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. За прогнозами експерта, впродовж декількох



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Випробування української крилатої ракети наземного базування

Нові українські ракети є проривом у сфері ракетного виробництва в Україні

Україна створила нові ракети: крилату ракету наземного базування та ракетний комплекс «Вільха». Вони є проривом у сфері ракетного виробництва в Україні. Про це розповів на прес-конференції у «Главкомі» Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За прогнозами експерта, впродовж декількох років виробництво ракетного комплексу «Вільха» стане серійним, і він замінить застарілі РСЗВ «Смерч». Нова ж українська крилата ракета наземного базування здатна точно уражати наземні та морські цілі.

Він також додав, що інше ракетне озброєння, яке сьогодні виробляє Україна, є реалізацією старих проектів. «Комплекс «Грім-2», запуск якого ми бачили нещодавно, є в певному обмеженому вигляді продовженням проекту «Сапсан», який розробляється ще з 2006 року. Ракета «Нептун» є реалізацією проекту, який пропонувався керівництву країни з 2010-го», – прокоментував Згурець.

На думку експерта, Україні також необхідно створити випробувальний полігон з усіма засобами контролю за польотом ракети та необхідною телеметрією. Це дозволить скоротити час, необхідний на виробництво нової зброї.

Дивіться запис прес-конференції:

Нагадаємо, нещодавно відбулися успішні перші льотні випробування української крилатої ракети наземного базування. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань.

За інформацією прес-служби РНБО, це повністю розробка конструкторів державного підприємства «ДержККБ «Луч» у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами ОПК України.