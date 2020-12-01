Експерт пояснив, чим українська Covid-вакцина відрізняється від вакцини Pfizer

Український кандидат у вакцини за принципом створення схожий на вакцину компанії «Новартіс», що зараз проходить третю фазу клінічних досліджень

Українська вакцина-кандидат не вимагає особливих умов для зберігання і перевезення, — Фаворов

Український кандидат у вакцини від коронавірус відрізняється від вакцини Pfizer тим, що не вимагає особливих умов для зберігання і перевезення. Про це в інтерв'ю УНН розповів професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології Михайло Фаворов.

«У Pfizer отримали прекрасний результат — 90% людей захищає. Це, так звана мРНК-вакцина. Береться РНК і в цьому своєму напрацьованому вигляді «розливається» і пакується, заморожується і доставляється. На жаль, величезна проблема — це зберігання при температурі -70. РНК нестійка, і якщо вона нагрівається навіть до кімнатної температури, то, нажаль, розпадається. Тому уявити, що найближчі пів року такі вакцини отримають поширення, зокрема в Україні», — вважає Фаворов.

За його словами, український кандидат у вакцини за принципом створення схожий на вакцину компанії «Новартіс», що зараз проходить третю фазу клінічних досліджень.

«Наша вакцина заснована на рекомбінантному білку. Такі вакцини називаються субодиничними. Вони більш стійкі та не вимагають особливих морозильних установок і доставлення. Тому її використання в таких країнах, як Україна, набагато ймовірніше й ефективніше, ніж складних і дуже чутливих до температурного режиму вакцин», — пояснив епідеміолог.

Як повідомлялося, 20 жовтня Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

До слова, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.