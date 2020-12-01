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    Україна завершить масову вакцинацію від коронавірусу до кінця 2021 року

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    <span>РНБО хоче вакцинувати максимальну кількість українців</span> - Україна завершить масову вакцинацію від коронавірусу до кінця 2021 року
    РНБО хоче вакцинувати максимальну кількість українців
    Фото з відкритих джерел

    Вакцинація буде проводитись серед тих, хто цього захоче

    В Україні планують завершити масову вакцинацію населення проти коронавірусу до кінця 2021 року. Про це в ефірі Україна 24 заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко. 

    «До кінця наступного року, я думаю, ми вже закінчимо вакцинацію всього населення України – тих, хто цього захоче. Нам потрібно провести правильну агітацію за те, що вакцини є ефективними і що вони необхідні, щоб люди залишалися здоровими», − сказав Комісаренко.

    Академік додав, що проблеми з масовою вакцинацією можуть виникнути через антивакцинаційну пропаганду, яка досить сильно впливає на громадян.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. 

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: Україна вакцинація коронавірус
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