Ляшко повідвомив, скільки українців зможуть безкоштовно вакцинуватися від Covid-19

Близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року

Безкоштовно вакцинуватися зможуть 20% українців

Глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавіруса. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

За його словами, безкоштовно вакцинуватися зможуть 20% українців.

«Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн», ─ стверджує Ляшко.

Він запевнив, що до цього механізму включена також вакцина Moderna, ефективність якої підтвердили майже на 95%.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

«Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

За минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.