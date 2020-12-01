США отримали першу масову поставку Covid-вакцини

Раніше у фармкомпанії повідомляли, що до моменту дозволу не здійснюватимуть поставок

Першу партію вакцин від коронавірусу доставили з Брюсселя у Чикаго ще у п'ятницю, але до моменту дозволу не здійснюватимуть поставок

Вакцини від коронавірусу виробників Pfizer / BioNTech і Moderna поки не отримали офіційного дозволу в США, але фармкомпанії та авіалінії вже готуються до масштабних поставок. Про це повідомляє CNBC у вівторок, 1 грудня.

Зокрема, Сполучені Авіалінії здійснили першу повітряну поставку вакцин Pfizer з Брюсселя в аеропорт Чикаго ще в п'ятницю, 27 листопада. При цьому Pfizer відповіді на запити не дала, але раніше в компанії повідомляли, що до моменту дозволу не здійснюватимуть поставок.

Уже 10 грудня відбудеться обговорення за ліцензією Pfizer, яка подала заявку 20 листопада - якщо дозвіл надійде в терміни, перші дози американці отримають за кілька тижнів після рішення. Moderna також подала заявку незабаром після Pfizer.

Видання зазначає, що через необхідність у низьких температурах (до -70 градусів за Цельсієм) авіатранспорт вимагає дозволу на перевезення більшої кількості сухого льоду для підтримки температур. Сухий лід має небезпечні випари, через що дозволений обсяг поки обмежено до близько тонни за політ.

У зв'язку з цим Федеральна Авіаційна Адміністрація розробляє нові правила для перевізників, щоб забезпечити належне перевезення матеріалів.

Другою проблемою для поставок є обмежені потужності вантажних перевезень авіакомпаній в результаті пандемії та скасування рейсів. Через це ряд авіалінії фокусує свою увагу виключно на вантажних перевезеннях замість пасажирських, обсяг яких залишається на дуже низькому рівні.

CNBC з посиланням на джерела пише, що авіалінії вже почали роботу з працівниками та готуються до можливих поставок вакцин Pfizer або Moderna протягом 8 тижнів.

Нагадаємо, що ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС.

Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.