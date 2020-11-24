Степанов прояснив ситуацію щодо постачання в Україну вакцини від Covid-19

Україна веде переговори з виробниками вакцин від коронавірусу в різних країнах

Міністр охорони здоров'я розповів, коли назвуть дату перших поставок в Україну вакцин від коронавірусної інфекції

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, до 7 грудня відбудеться підписання технічних документів.

«У нас є глобальна ініціатива Covax, за якою ми маємо отримати вісім мільйонів доз вакцин. У нас підписання технічних документів до 7 грудня. Після 7 грудня зможемо відразу сказати, коли будуть перші поставки вакцин», – заявив Степанов.

Він нагадав, що також Україна веде переговори з іншими виробниками вакцин від коронавірусу в різних країнах.

«Ми ведемо переговори з різними компаніями, на різних стадіях підписання документів зі всіма провідними компаніями, які виготовляють і розробляють вакцини. Хочу підкреслити – у світі немає ще жодної вакцини, яка зареєстрована. Але з усіма компаніями – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайська компанія Sinopharm, Johnson&Johnson – з усіма ми ведемо переговори і перебуваємо на різних стадіях підписання договорів», – зазначив міністр.

Він додав, що «миттєво» буде всім повідомлено, коли відбудеться підписання договорів і коли «в нас з'являться конкретні дати і конкретні обсяги поставок від різних компаній».

За його словами, слід вести переговори з усіма фармацевтичними компаніями, які готові надати нашій країні вакцини від Covid-19.

Зазначимо, РНБО оцінила терміни вакцинації всіх українців.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я України поки не вирішили, чи будуть вакцинувати тих, хто вже перехворів на коронавірус. Це питання зараз обговорюють на рівні провідних вчених.

До слова, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

«Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

До слова, уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.

Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.