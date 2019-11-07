Експерт пояснив, чому ідея скорочення райадміністрацій провалиться



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Юрій Ганущак: Як правило, за скороченням бюрократів стоїть розширення бюрократії

Юрій Ганущак: Без порушень законів звільнити 18 тисяч працівників райадміністрацій неможливо

Станом на 10 жовтня в Україні була утворена майже тисяча об’єднаних громад. При цьому налічується 80 районів з існуючих 465 (що підконтрольні Україні), де взагалі не створено жодної ОТГ. Особливо їх багато в Харківській області – 12. Отже, можна прогнозувати, що оптимізація більшою мірою зачепить райадміністрації в районах, територія яких повністю покрита ОТГ. Але таких поки лише два десятки.

За укрупнення районів виступає екс-депутат, експерт з місцевого самоврядування Юрій Ганущак. Відповідні законопроєкти, які передбачають зменшення кількості районів до ста, були внесені ще в минулий парламент і за бажання можуть бути прийняті нинішнім.



«Цей законопроєкт є в уряді, і питання лише в політичній сміливості його запустити, – розказав Ганущак в ексклюзивному коментарі «Главкому». – Подібні законопроєкти в тій чи іншій формі з’являлися з 2016 року, але їх треба було рухати разом із законом про добровільне об’єднання громад. Фактично зараз реформа децентралізації загальмувалася через опір районної еліти, яка небезпідставно вважає, що все ще можна відкотити назад».

Ганущак також звертає увагу, що без порушень законів звільнити 18 тисяч працівників райадміністрацій неможливо: «Теоретично скоротити їх можна, але на виконання функцій все одно треба залишати людей. Навіть найменший район повинен мати певну кількість людей під певну функцію. Наприклад, законодавством передбачено, що напрямком захисту дітей має опікуватись троє осіб. Або якщо лишилось хоч одне село, яке не об’єдналось в ОТГ, все одно в райадміністрації має бути управління освіти, яке супроводжуватиме школу в цьому селі. І не можна зробити відділ лише з однієї людини. Тому шлях тупиковий і цей механістичний спосіб ні до чого не призведе».

Експерт зауважує, що, як правило, за скороченням бюрократів стоїть розширення бюрократії і згадує реформу поліції, коли звільнені співробітники згодом відновилися на своїх посадах.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. З 2020 року на 18,5 тисяч скорочується гранична чисельність працівників райдержадміністрацій. Зараз таких близько 48 тисяч. Таке скорочення подається як продовження процесу децентралізації, бо функції райадміністрацій поступово переходять до об’єднаних територіальних громад. «У нас будуть по всій Україні створені спроможні громади, і це значно зменшить потребу в послугах райдержадміністрацій», - пояснив прем’єр Олексій Гончарук. Зараз в кожній РДА працює біля ста осіб, в середньому на утримання одного працівника цієї структури витрачається 133 тис. грн на рік.

Нагадаємо, на днях Кабінет міністрів України затвердив граничну кількість чиновників в районних державних адміністраціях.