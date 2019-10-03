Експерт пояснив, чому не варто боятися приходу іноземців на вітчизняний ринок землі



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Директор Центру земельного права переконаний, що Верховна Рада не піде на те, щоб зробити вільний ринок для іноземців як мінімум найближчим часом

За законодавством України ні іноземці, ні українці не можуть зняти шар чорнозему і вивезти за межі земельної ділянки без спеціального дозволу та без розробки відповідного проекту. Тому не варто жити міфами, що іноземці скуплять українські землі та почнуть вивозити чорнозем. Такі думки висловив адвокат, директор Центру земельного права Віктор Кобилянський під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

У Конституції України сказано, що іноземці мають рівні права, що й українці, за винятком встановленим законом.

«Я переконаний, що Верховна Рада не піде на те, щоб зробити вільний ринок для іноземців як мінімум найближчим часом. Але у нас в суспільстві є багато прихильників іншої концепції: якщо дозволити юридичним особам купувати сільськогосподарську землю, то це дуже легко потрапить в руки іноземцям. Елементарно – відчуження частки в статутному капіталі – заходить іноземна фізична особа чи іноземна компанія», - каже Кобилянський.

На його думку ризиків немає. «Наскільки це ризиковано? На мій погляд, не зможе, якщо іноземна кампанія на 100% володіти товариством, яке в свою чергу є власником земельної ділянки, то цю земельну ділянку вивезти з України неможливо. Зняти шар чорнозему і вивезти за межі земельної ділянки неможливо навіть українцю без спеціального дозволу, без розробки відповідного проекту. Про це взагалі не йдеться. Компанія буде працювати тут, користуватися землею тут, також створювати тут відповідну продукцію, сплачувати податки», - продовжує адвокат.

Найбільша небезпека, на його погляд, полягає саме в конкурентному середовищі. «Якщо стати на думку моїх опонентів, тобто зробити, щоб іноземці не мали доступу до землі навіть опосередковано. Але майже в кожному агрохолдингу є іноземний капітал. Зайдіть в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб –підприємців і перевірте це самостійно. У той же час особливих проблем це не створило. Кардинально цю проблему можна вирішити тільки одним шляхом – викреслити із статті 130 Земельного кодексу пункт «б» першої частини «юридичні особи». Тобто зробити, щоб землю могли мати у власності тільки фізичні особи. Така ідея існує», - розповідає Кобилянський.

Експерт проти цієї ідеї. «Тому що ми з вами чудово розуміємо, що фізичні особи в такій кількості землею займатися не будуть. 7 млн громадян України, які отримали у власність земельні ділянки для ведення переважно товарно-сільськогоподарського виробництва з розпайованих земель. Переважна більшість з цих людей не може і не хоче займатися сільськогоподарським виробництвом з різних причин. Фактично, якщо пристати на цю концепцію, це буде означати, що ми створюємо в суспільстві прошарок номінальних власників, яким земля не потрібна, які все одно її будуть віддавати комусь іншому, але ми забороняємо їм віддавати на праві власності в оренду чи умовах емфітемзису. Таким чином, ми знову продовжимо існування обхідних, які використовуються зараз, щоб якось обійти цей мораторій», - підсумував Кобилянський.