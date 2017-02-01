Експерт припустив, коли чекати подорожчання проїзду у громадському транспорті

Пальне подорожчало через «падіння» гривні та підвищення вартості нафтопродуктів на кордоні

Подорожчання вартості проїзду у громадському транспорті потребує тривалої процедури погоджень. А тому відреагувати на подорожчання дизельного пального (на 10% за останні три місяці) маршрутчики можуть за декілька місяців. Про це у коментарі зазначив економічний експерт Олександр Охріменко, пише УНН. За його словами подорожчати проїзд може



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Пальне подорожчало через «падіння» гривні та підвищення вартості нафтопродуктів на кордоні

Подорожчання вартості проїзду у громадському транспорті потребує тривалої процедури погоджень. А тому відреагувати на подорожчання дизельного пального (на 10% за останні три місяці) маршрутчики можуть за декілька місяців. Про це у коментарі зазначив економічний експерт Олександр Охріменко, пише УНН.

За його словами подорожчати проїзд може орієнтовно на 1 грн.

«У громадського транспорту свої схеми щодо подорожчання і рішення дуже швидко не приймаються. Подорожчання може відбутися десь за квартал. Не раніше. Подорожчати проїзд може десь на гривню. Але ж сам процес підняття вартості дуже довгий», - сказав він.

Разом з тим, за словами економіста, подорожчання продуктів може відбутися набагато швидше, бо ціна пального має прямий вплив на продуктові цінники.

«І позначиться це раніше, ніж за місяць. Так що можна очікувати на зростання цін уже в січні», - сказав він.

Охріменко додав, що пальне подорожчало через «падіння» гривні та підвищення вартості нафтопродуктів на кордоні.

Нагадаємо, в Україні за останні кілька місяців паливо подорожчало більш ніж на 7%. У першу чергу, експерти пов’язують це з ослабленням гривні. АМКУ вже навіть почав розслідування на предмет можливої цінової змови вітчизняних операторів.

Однак, як стверджують аналітики українського паливного ринку, претензії АМКУ до великих трейдерів швидше безпідставні і більше схожі на спробу тиску.