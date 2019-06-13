Експерт застеріг Зеленського від призначень корупціонерів у СБУ



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Військовий експерт Дмитро Снєгирьов

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов побажав т.в.о. голови СБУ Івану Баканову витримати навантаження і зламати хребет корупційної складової в роботі Служби безпеки України

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов застеріг президента України Володимира Зеленського від призначення на керівні посади в Службі безпеки України екс-начальника УСБУ в Луганській області Олега Козловського. Про це він заявив у ефірі «4 каналу».

Як зазначив експерт, Козловського було звільнено з посади очільника Луганського УСБУ після звернень ГІ «Права Справа» щодо корупційних оборудок на території Луганської області.

«Олег Козловський дивним чином «виринув» в системі МВС і вже як заступник начальника Національної поліції України - начальник Департаменту оперативної підтримки відповідає за забезпечення роботи мереж підкупу виборців та чинитиме тиск на політичні сили, які братимуть участь в парламентських виборах і не належать до орбіти впливу новообраного президента Володимира Зеленського», - зазначив Снєгирьов.

Разом з тим, експерт побажав т.в.о. голови СБУ Івану Баканову витримати навантаження і зламати хребет корупційної складової в роботі Служби безпеки України.

Як повідомлялось, нещодавно низка українських ЗМІ та волонтер Роман Сініцин писали про те, що заступником голови СБУ може стати «людина Авакова», яка призначена «куратором від Авакова» щодо так званого «контролю» за виборчими сітками.