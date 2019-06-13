Команда Зеленського розпочала боротьбу за крісло мера Києва



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Акція столичних підприємців під будівлею Адміністрації президента Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На Банковій триває пікет, організований партнером по бізнесу 52-го номера списку «Слуги народу» Артема Культенка

Сьогодні, 13 червня, біля Адміністрації президента проходить акція, метою якої є привернення уваги глави держави до проблем малого та середнього бізнесу у Києві.

Люди, які зібралися на Банковій, тримають плакати виконані у фірмовому зеленому стилі з написами «Президент Зеленський, зупиніть мера Кличка», «Ні знищенню підприємців Києва!», «Кличко легалізував банду ті тушок «муніципальну охорону» і рейдерить наш бізнес. Допоможіть нам!» та ін.

Як стало раніше відомо «Главкому», організатором пікету є ГО «Громадянський корпус», президентом якої є Роман Солодкий.

Солодкий, партнер 52-го номера у списку «Слуги народу» Артема Культенка по бізнесу, пов’язаного з київськими МАФами.

Культенко разом із Солодким і Сергієм Корнієвським є співзасновниками громадської організації – «Спілки інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва» (ГО «Сіті м. Києва»). Ця організація мала активну позицію щодо МАФів і паркувальних майданчиків.

Самого Солодкого називають «королем незаконних МАФів». Свого часу він був активним членом Партії регіонів та неодноразово з’являвся на світлинах з проросійською символікою – георгієвською стрічкою.

Нагадаємо, до списку партії «Слуга народу» на дострокові парламентські вибори, які заплановані на 21 липня, під дев’ятим номером потрапив генеральний директор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко.

Як писав «Главком», багатолітній генеральний директор телеканалу Ігоря Коломойського, можливо, побореться за крісло мера Києва.

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