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    Новини

    Команда Зеленського розпочала боротьбу за крісло мера Києва

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    Акція столичних підприємців під будівлею Адміністрації президента - Команда Зеленського розпочала боротьбу за крісло мера Києва
    Акція столичних підприємців під будівлею Адміністрації президента
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На Банковій триває пікет, організований партнером по бізнесу 52-го номера списку «Слуги народу» Артема Культенка

    Сьогодні, 13 червня, біля Адміністрації президента проходить акція, метою якої є привернення уваги глави держави до проблем малого та середнього бізнесу у Києві.

    Люди, які зібралися на Банковій, тримають плакати виконані у фірмовому зеленому стилі з написами «Президент Зеленський, зупиніть мера Кличка», «Ні знищенню підприємців Києва!», «Кличко легалізував банду ті тушок «муніципальну охорону» і рейдерить наш бізнес. Допоможіть нам!» та ін.

    Як стало раніше відомо «Главкому», організатором пікету є ГО «Громадянський корпус», президентом якої є Роман Солодкий.

    Солодкий, партнер 52-го номера у списку «Слуги народу» Артема Культенка по бізнесу, пов’язаного з київськими МАФами.

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    Команда Зеленського розпочала боротьбу за крісло мера Києва
    Команда Зеленського розпочала боротьбу за крісло мера Києва
    Команда Зеленського розпочала боротьбу за крісло мера Києва
    Команда Зеленського розпочала боротьбу за крісло мера Києва
    Команда Зеленського розпочала боротьбу за крісло мера Києва
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Культенко разом із Солодким і Сергієм Корнієвським є співзасновниками громадської організації – «Спілки інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва» (ГО «Сіті м. Києва»). Ця організація мала активну позицію щодо МАФів і паркувальних майданчиків.

    Самого Солодкого називають «королем незаконних МАФів». Свого часу він був активним членом Партії регіонів та неодноразово з’являвся на світлинах з проросійською символікою – георгієвською стрічкою. 

    Нагадаємо, до списку партії «Слуга народу» на дострокові парламентські вибори, які заплановані на 21 липня, під дев’ятим номером потрапив генеральний директор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко.

    Як писав «Главком», багатолітній генеральний директор телеканалу Ігоря Коломойського, можливо, побореться за крісло мера Києва.

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