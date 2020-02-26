Експерти розкажуть про порушення прав народів, що проживають на території РФ та в анексованому Криму трансляція



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Учасники заходу обговорять наслідки ініційованих змін до конституції РФ; яким чином порушуються права мешканців національних республік, корінного народу анексованого Криму тощо

У пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) у середу, 26 лютого, о 13:00 відбудеться дискусія на тему: «Порушення прав народів, що проживають на території РФ та в анексованому Криму».

Запрошенні гості: Леся Василенко, народний депутат України 9-го скликання, член постійної делегації ПАРЄ; Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання (голова комітету ВРУ у закордонних справах); Дмитро Левусь, політолог, співавтор радіопрограми «Блеск и нищета русского мира»; Олег Лісний, політолог, співавтор радіопрограми «Блеск и нищета русского мира».

Учасники заходу обговорять питання наслідків ініційованих змін до конституції РФ; яким чином порушуються права мешканців національних республік, корінного народу анексованого Криму; як повинна діяти Україна на виконання постанови ВРУ «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України»; якими будуть дії української делегації в ПАРЄ.

Як повідомлялося, Україна 26 лютого відзначає День кримськотатарського опору російській окупації.

До слова, Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.