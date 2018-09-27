Експерти розповіли про загрози медреформи в Україні



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Учасники прес-конференції обговорять резонансну ситуацію, яка виникла внаслідок реорганізації відділень Національної дитячої лікарні «Охматдит»

27 вересня у приміщенні інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Медреформа «Made in Ukraine» - експеримент із закриттям лікарень?».

Учасники: Сергій Мельничук, народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії в Верховній Раді України з питань розслідування обставин критичної ситуації, що склалася у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит»; Андрій Доценко, голова ГО «Фундація інноваційного лідерства» та МБФ «MANUS DEI»; Валентина Маркевич, кандидат медичних наук, президент БФ «Допомога онкохворим дітям»; Олег Панасенко, лікар-хірург, голова Вільної профспілки медичних працівників України.

Учасники прес-конференції обговорять резонансну ситуацію, яка виникла внаслідок реорганізації відділень Національної дитячої лікарні «Охматдит». Протягом останнього місяця з центру та референс-лабораторії на його базі звільнилось 10 провідних фахівців – систематична робота центру, яку будували 20 років, опинилась під загрозою.