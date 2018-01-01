Експорт українського цукру зріс на 64%

Основні поставки цукру в січні здійснювались до Туреччини

За січень 2018 року виробники експортували 76,4 тис. т цукру, що на 64% більше ніж попереднього місяця. «Основні поставки здійснювались до Туреччини (25%), Узбекистану (23%) та Лівії (15%). Також, продовжились відвантаження і до Шрі-Ланки – 7,2 тис. т», - прокоментувала провідний спікер Sugar World 2018 Руслана Бутило. За її



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Основні поставки цукру в січні здійснювались до Туреччини

За січень 2018 року виробники експортували 76,4 тис. т цукру, що на 64% більше ніж попереднього місяця.



«Основні поставки здійснювались до Туреччини (25%), Узбекистану (23%) та Лівії (15%). Також, продовжились відвантаження і до Шрі-Ланки – 7,2 тис. т», - прокоментувала провідний спікер Sugar World 2018 Руслана Бутило.



За її словами, експорт цукру за вересень-січень 2017/2018 МР становить 250,06 тис. т, що майже вдвічі менше показника минулого року: «За аналогічний період минулого року було експортовано 409,7 тис. т цукру. Як бачимо, цьогорічний показник майже вдвічі нижчий – 250,06 тис. т. Це пов’язане з несприятливою кон’юнктурою на світовому ринку та певним профіцитом, що утворився через перевиробництво цукру в Індії та Бразилії».



Для того, що мінімізувати ризики при профіциті, потрібно диверсифікувати виробництво, як в ключі побічної продукції, так і через підвищення доданої вартості цукру. Наприклад, можна переходити на виробництво біопалива, або ж гранулювати жом і продавати мелясу. Ще одним варіантом є виробництво цукру в дрібному фасуванні, на який є попит в цілому ряді країн.



«Така «біоетанольна схема» абсолютно не нова і працює в багатьох країнах. Яскравим прикладом є Бразилія, світовий лідер цукрового ринку. Коли ситуація з цінами на ринку цукру стає критичною – цукрові заводи переробляють більшу частину тростини на біоетанол, таким чином зменшуючи пропозицію цукру. Така дія, в свою чергу, впливає на ціни, формуючи більшу прибутковість цукрового виробництва», - пояснила Бутило.



Як українські виробники диверсифікують виробництво та чи необхідно розвивати біопаливний напрямок говоритимуть на ІІ Міжнародному конгресі для виробників та переробників цукрового буряку Sugar World 2018 1 березня.